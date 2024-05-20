Самигуллина Фавзия Галимулловна 04.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самигуллина Фавзия Галимулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Гайнулович

Рождение ребёнка
21.06.1986

Дочь: Морец Динара Рамилевна

Отец ребёнка: Самигуллин Рамиль Гайнулович

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