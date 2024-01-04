Шестминцева (Шестакова) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестминцева (Шестакова) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

19.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1883 ст.

Муж: Шестминцев Степан Петрович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
свидетели по жениху: Тимофей Иванов Чирков; по невесте: Евфимий Прокопьев Шестаков
Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.

Сын: Шестминцев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Дочь: Чиркова Васса Степановна

Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
восприемница, дочь родителя Прасковья
Рождение ребёнка
17.09.1886

Дочь: Шестминцева Любовь Степановна

Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович

восприемница, дочь девица Агриппина
Смерть
19.03.1916 ст.
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
умерла от порока сердца
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