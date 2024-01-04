Шестминцева (Шестакова) Татьяна Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смерти19.03.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1883 ст.
свидетели по жениху: Тимофей Иванов Чирков; по невесте: Евфимий Прокопьев Шестаков
Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.
Сын: Шестминцев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Дочь: Чиркова Васса Степановна
Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович
восприемница, дочь родителя Прасковья
Рождение ребёнка
17.09.1886
Дочь: Шестминцева Любовь Степановна
Отец ребёнка: Шестминцев Степан Петрович
восприемница, дочь девица Агриппина
Смерть
19.03.1916 ст.
умерла от порока сердца