Шмелева (Муравьева) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения23.12.1877 ст.
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1877 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
30.11.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмелев Иван Михайлович
Слободка Белошейно Макарьевского уезда