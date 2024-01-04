Шмелева (Муравьева) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Муравьева) Мария Семёновна

Место рождения

Ярцево Нижнее, Зарецкая волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

23.12.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1877 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ярцево Нижнее, Зарецкая волость, Макарьевский уезд
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Рождение ребёнка
30.11.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмелев Иван Михайлович

Слободка Белошейно Макарьевского уезда
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