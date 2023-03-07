Вотинцова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотинцев Петр Матвеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Петр Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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