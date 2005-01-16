Козлова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1919

Дата смерти

16.01.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Козлов-Власов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Нина

Отец ребёнка: Козлов-Власов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов-Власов Сергей

Смерть
16.01.2005
Похороны
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Слева в конце | Боровское кладбище
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