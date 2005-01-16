Козлова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1919
Дата смерти16.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Козлов-Власов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Нина
Отец ребёнка: Козлов-Власов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов-Власов Сергей
Смерть
16.01.2005
Похороны
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Слева в конце | Боровское кладбище