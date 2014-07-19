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Санакоева Анна Васильевна
Санакоева Анна Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.2014
Пол
Женский
Отец
Санакоев Василий Александрович
1986 г.р.
Мать
Каирова Инга Вячеславовна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2014
Отец:
Санакоев Василий Александрович
Мать:
Каирова Инга Вячеславовна
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