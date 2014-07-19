Санакоева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санакоева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2014

Отец: Санакоев Василий Александрович

Мать: Каирова Инга Вячеславовна

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