Иванова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.2020

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.2020

Отец: Иванов Алексей Юрьевич

Мать: не указана

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