Баликоев Мусса Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баликоев Славик Муссаевич
Мать ребёнка: Гуцаева-Баликоева Тамара Маговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуцаева-Баликоева Тамара Маговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баликоев Казбек Муссаевич
Мать ребёнка: Гуцаева-Баликоева Тамара Маговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баликоев Феликс Муссаевич
Мать ребёнка: Гуцаева-Баликоева Тамара Маговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баликоев Белла Мусаевна
Мать ребёнка: Гуцаева-Баликоева Тамара Маговна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно