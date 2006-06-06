Бурнашева Айгыына — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашева Айгыына

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2006

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2006

Отец: Бурнашев Иван Иванович

Мать: Бурнашева Степанида Юрьевна

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