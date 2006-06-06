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Бурнашева Айгыына
Бурнашева Айгыына
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2006
Пол
Женский
Отец
Бурнашев Иван Иванович
1983 г.р.
Мать
Бурнашева Степанида Юрьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2006
Отец:
Бурнашев Иван Иванович
Мать:
Бурнашева Степанида Юрьевна
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