Ксения Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Федотова

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1748 г.р.

Мать

1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Федот Михайлович

Мать: Устинья

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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