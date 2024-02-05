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Меннанов Руслан

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Место рождения

Молдавская ССР, пгт.Днестровск

Дата рождения

09.02.1985

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

2016 г.р.
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1985

Отец: Меннанов Ренат

Мать: скрыто настройками приватности

Молдавская ССР, пгт.Днестровск
Бракосочетание
27.08.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
19.05.2016

Дочь: Сафие

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
19.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
13.11.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Симферополь
Место жительства
Неизвестно
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