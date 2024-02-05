Меннанов Руслан
Место рожденияМолдавская ССР, пгт.Днестровск
Дата рождения09.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1985
Отец: Меннанов Ренат
Мать: скрыто настройками приватности
Молдавская ССР, пгт.Днестровск
Бракосочетание
27.08.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
19.05.2016
Дочь: Сафие
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
19.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Р.Крым, г.Симферополь
Рождение ребёнка
13.11.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Симферополь
Место жительства
Неизвестно