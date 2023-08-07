Кириллова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: Кириллова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицин Михаил Вадимович

Отец ребёнка: Синицин Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина Надежда Вадимовна

Отец ребёнка: Синицин Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицин Неизвестно

Отец ребёнка: Синицин Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синицин Виталий Вадимович

Отец ребёнка: Синицин Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицина Неизвестно

Отец ребёнка: Синицин Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицин Вадим

Смерть
Неизвестно
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