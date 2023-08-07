Кириллова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Синицин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Надежда Вадимовна
Отец ребёнка: Синицин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицин Неизвестно
Отец ребёнка: Синицин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синицин Виталий Вадимович
Отец ребёнка: Синицин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицина Неизвестно
Отец ребёнка: Синицин Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицин Вадим
Смерть
Неизвестно