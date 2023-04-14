Ладченко (Лещенко) Степанида Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладченко (Лещенко) Степанида Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1904

Муж: Ладченко Филипп Степанович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0263.jpg
Смерть
Неизвестно
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