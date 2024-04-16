Новожилов Алексей Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Новожилов Кондратий Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1895
Сын: Новожилов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна
Рождение ребёнка
24.12.1897
Сын: Новожилов Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1900
Дочь: Новожилова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1902
Дочь: Новожилов Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна
Смерть
После 1935