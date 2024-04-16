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Новожилов Алексей Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Новожилов Кондратий Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новожилов Акилина Павловна

Рождение ребёнка
20.07.1895

Сын: Новожилов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Сын: Новожилов Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна

Браславль, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1900

Дочь: Новожилова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна

Рождение ребёнка
02.08.1902

Дочь: Новожилов Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Новожилов Акилина Павловна

Смерть
После 1935

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