Селезнева (Селезнева (Артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти14.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Сын: Селезнёв Лукьян Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Сын: Селезнев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Луцкая Василиса Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Сын: Селезнев Тарас Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Мазанко Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Притыка Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Сын: Селезнев Никанор Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Мелания Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Сын: Селезнев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Дочь: Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич