Селезнева (Селезнева (Артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Селезнева (Артамонова) Переверзева) Юлиана Никаноровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Селезнёв Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнёв Лукьян Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Селезнев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
04.01.1869

Дочь: Луцкая Василиса Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Селезнев Тарас Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мазанко Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Бракосочетание
01.01.1879

Муж: Селезнев Гавриил Ильич

Супруг(-а): Юлиана Никаноровна Селезнева (Переверзева)
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Притыка Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
28.07.1884

Сын: Селезнев Никанор Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
28.12.1885

Дочь: Мелания Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
10.04.1891

Сын: Селезнев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Селезнёв Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1916
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