Зеленая (Костромитинова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленая (Костромитинова) Вера Александровна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1877

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
10.01.1897

Муж: Зеленой Александр Павлович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строганова NN Александровна

Отец ребёнка: Зеленой Александр Павлович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Около 1909
Бологое
Смерть
1909
Бологое, Тверская Губерния, Российская Империя
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