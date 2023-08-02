Зеленая (Костромитинова) Вера Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1877
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя
Бракосочетание
10.01.1897
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строганова NN Александровна
Отец ребёнка: Зеленой Александр Павлович
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Около 1909
Бологое
Смерть
1909
Бологое, Тверская Губерния, Российская Империя