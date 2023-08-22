(Бредкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бредкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1989

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989

Отец: Бредкин Иван Иванович

Мать: Пяткина Ольга

Рождение ребёнка
27.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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