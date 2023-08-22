(Бредкина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1989
Отец: Бредкин Иван Иванович
Мать: Пяткина Ольга
Рождение ребёнка
27.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия