Прилепин Михаил Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепин Михаил Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прилепин Лука Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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