Короткова Анастасия Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти15.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1860
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
22.07.1862
Дочь: Короткова Марья Кузьмина
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
02.07.1867
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
21.05.1873
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
09.01.1876
Дочь: Короткова Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
28.08.1877
Сын: Коротков Александр Кузьмин
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Рождение ребёнка
14.02.1879
Дочь: Короткова Ефросинья Кузьмина
Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1902
Причина смерти: водянка