Короткова Анастасия Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Анастасия Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

15.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1860

Сын: Коротков Алексей Кузьмин

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1862

Дочь: Короткова Марья Кузьмина

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Рождение ребёнка
02.07.1867

Сын: Коротков Андрей Кузьмин

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Рождение ребёнка
21.05.1873

Сын: Коротков Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Рождение ребёнка
09.01.1876

Дочь: Короткова Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Рождение ребёнка
28.08.1877

Сын: Коротков Александр Кузьмин

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Рождение ребёнка
14.02.1879

Дочь: Короткова Ефросинья Кузьмина

Отец ребёнка: Коротков Кузьма Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Кузьма Андреев

Место жительства
Неизвестно
Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
15.03.1902
Авдотьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: водянка
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