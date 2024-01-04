Федосья Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1753
Муж: Матвей Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Естафей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Степанов
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно