Федосья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Алексеева

Место рождения

Ковали, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Вычислено 1754 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковали, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1753

Муж: Матвей Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Естафей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Степанов

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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