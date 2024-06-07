Пономарева Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Пономарев Симеон Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1872
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1876
Сын: Пономарев Сергей Петрович
Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно