Пономарева Прасковья Алексеевна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Пономарев Симеон Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1872

Сын: Пономарев Павел Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1876

Сын: Пономарев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пономарев Петр Иванович

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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