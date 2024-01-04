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Гранкин Александр

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

02.12.1921

Дата смерти

25.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

1949 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921

Отец: Гранкин Фёдор

Мать: Гранкина Наталия

Орск, город Орск, Оренбургская область
Военная служба
С 13.02.1942
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
?.12.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
с маршевой ротой направлен в войска Донского фронта в составе танкоистребительной роты 304 сд 65 армии
Ранение
10.01.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Военная служба
?.05.1943
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
направлен в 64 отдельный танкоистребительный батальон 65 армии - Центральный фронт - в качестве химинструктора и комсорга батальона.
Военная служба
?.06.1943
в результате переформирования частей 65 армии направлен командиром расчета пулеметной роты 193 сд
Участие в бою
?.10.1943
Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
форсирование Днепра
Получение воинского звания/чина
?.12.1944
младший лейтенант
Ранение
14.01.1945
получил сквозное пулевое ранение правого коленного сустава, проникающее, с повреждением костей
Лечение в госпитале
С ?.02.1945 по ?.05.1945
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Демобилизация
?.05.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
7 запасной офицерский полк ПриВО в г. Саратов, инвалид ВОВ
Рождение ребёнка
?.09.1949

Сын: Гранкин Фёдор

Мать ребёнка: Лидия

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
16.07.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Жена: Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия

Смерть
25.03.1988
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
инфаркт мозга, церебро-васкулярная болезнь
Похороны
1988
Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
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