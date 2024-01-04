Гранкин Александр
Место рождения
Дата рождения02.12.1921
Дата смерти25.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1921
Отец: Гранкин Фёдор
Мать: Гранкина Наталия
Военная служба
С 13.02.1942
Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
?.12.1942
с маршевой ротой направлен в войска Донского фронта в составе танкоистребительной роты 304 сд 65 армии
Ранение
10.01.1943
Военная служба
?.05.1943
направлен в 64 отдельный танкоистребительный батальон 65 армии - Центральный фронт - в качестве химинструктора и комсорга батальона.
Военная служба
?.06.1943
в результате переформирования частей 65 армии направлен командиром расчета пулеметной роты 193 сд
Участие в бою
?.10.1943
Крупейки, Лоевский район, Гомельская область
форсирование Днепра
Получение воинского звания/чина
?.12.1944
младший лейтенант
Ранение
14.01.1945
получил сквозное пулевое ранение правого коленного сустава, проникающее, с повреждением костей
Лечение в госпитале
С ?.02.1945 по ?.05.1945
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Демобилизация
?.05.1945
Саратов, город Саратов, Саратовская область
7 запасной офицерский полк ПриВО в г. Саратов, инвалид ВОВ
Рождение ребёнка
?.09.1949
Сын: Гранкин Фёдор
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
16.07.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чеботарёво, Кувандыкский, Оренбургская область
Развод
Неизвестно
Жена: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
25.03.1988
инфаркт мозга, церебро-васкулярная болезнь
Похороны
1988