Красильников Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Около 1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1853 ст.

Сын: Красильников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Красильникова Соломонида Маркеловна

Старое Маврино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1856
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