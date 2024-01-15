Красильников Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиОколо 1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1853 ст.
Сын: Красильников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Красильникова Соломонида Маркеловна
Старое Маврино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1856