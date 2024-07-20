Ольга Евдокимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ольга Евдокимова

Место рождения

Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким Иванов

Мать: не указана

Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Ефремов

Рождение ребёнка
16.04.1867

Сын: Георгий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ефремов

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 124 дело № 602, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1867 год, (л.16об-17) рождение 16.04.1867 г. Георгий крещение 17.04.1867 г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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