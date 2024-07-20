Ольга Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Ефремов
Рождение ребёнка
16.04.1867
Сын: Георгий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ефремов
Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 124 дело № 602, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1867 год, (л.16об-17) рождение 16.04.1867 г. Георгий крещение 17.04.1867 г.... Показать все
Смерть
Неизвестно