Селезнёв Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнёв Евгений Викторович

Селезнёв Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1976

Дата смерти

04.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Пески Поворинского района Воронежской области РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Пески Поворинского района Воронежской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.10.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close