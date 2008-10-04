Селезнёв Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1976
Дата смерти04.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Пески Поворинского района Воронежской области РСФСР
Рождение ребёнка
29.06.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Пески Поворинского района Воронежской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.10.2008