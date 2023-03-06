Оксенов Апполон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Перфильева Параскева (Прасковья) Апполоновна
Мать ребёнка: не указана
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестемьянова Вера Аполлоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оксенов Александр Аполлонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно