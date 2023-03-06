Оксенов Апполон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксенов Апполон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Перфильева Параскева (Прасковья) Апполоновна

Мать ребёнка: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бестемьянова Вера Аполлоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оксенов Александр Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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