Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1982

Сын: Левин Иннокентий Олегович

Мать ребёнка: Левина Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.12.1982

Дочь: Никитина Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Левина Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Елена Юрьевна

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