Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1982
Сын: Левин Иннокентий Олегович
Мать ребёнка: Левина Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
29.12.1982
Дочь: Никитина Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Левина Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Елена Юрьевна