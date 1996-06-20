Прокушева Щеглова Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокушева Щеглова Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1947

Дата смерти

20.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947

Отец: Щеглов Василий Ефимович

Мать: Михальченкова Щеглова Валентина Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.07.1967

Дочь: Прокушева Галинская Елена Павловна

Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич

Рождение ребёнка
25.08.1969

Дочь: Прокушева Кощеева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич

Рождение ребёнка
21.08.1975

Сын: Прокушев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич

Рождение ребёнка
27.06.1981

Дочь: Прокушева Евгения Павловна

Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокушев Павел Ильич

Смерть
20.06.1996
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