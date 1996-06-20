Прокушева Щеглова Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1947
Дата смерти20.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1947
Рождение ребёнка
08.07.1967
Дочь: Прокушева Галинская Елена Павловна
Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич
Рождение ребёнка
25.08.1969
Дочь: Прокушева Кощеева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич
Рождение ребёнка
21.08.1975
Сын: Прокушев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич
Рождение ребёнка
27.06.1981
Дочь: Прокушева Евгения Павловна
Отец ребёнка: Прокушев Павел Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокушев Павел Ильич
Смерть
20.06.1996