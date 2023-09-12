Федор Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яблоков Лука Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1904
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Наталья Ефимова
Рождение ребёнка
13.02.1918
Дочь: Серафима Федоровна
Мать ребёнка: Параскева Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
Кринки
Место жительства
Неизвестно
Булыгино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область