Федор Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яблоков Лука Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1904

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Наталья Ефимова

Рождение ребёнка
13.02.1918

Дочь: Серафима Федоровна

Мать ребёнка: Параскева Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
Кринки
Место жительства
Неизвестно
Булыгино, Сусанинский муниципальный район, Костромская область
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