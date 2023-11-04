Босых Филимон Иванович
Место рожденияс. Ростесское
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Босых Иван Елисеевич
с. Ростесское
Рождение ребёнка
1838
Сын: Босых Иван Филимонов
Мать ребёнка: Татьяна Трефилова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Татьяна Трефилова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Татьяна Трефилова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Татьяна Трефилова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Босых Николай Филимонович
Мать ребёнка: Татьяна Трефилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Трефилова
Смерть
Неизвестно