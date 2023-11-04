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Босых Филимон Иванович

Место рождения

с. Ростесское

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Босых Иван Елисеевич

Мать: Коченгина Матрена Павловна

с. Ростесское
Рождение ребёнка
1838

Сын: Босых Иван Филимонов

Мать ребёнка: Татьяна Трефилова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Босых Спиридон Филимонов

Мать ребёнка: Татьяна Трефилова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Босых Петр Филимонович

Мать ребёнка: Татьяна Трефилова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Босых Никита Филимонович

Мать ребёнка: Татьяна Трефилова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Босых Николай Филимонович

Мать ребёнка: Татьяна Трефилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Трефилова

Смерть
Неизвестно
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