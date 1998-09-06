Ахметов Фасиль Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Фасиль Ахметович

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Место рождения

Салтык-Ерыкла, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1935

Дата смерти

06.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Салтык-Ерыкла, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.09.1998
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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