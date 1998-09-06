Ахметов Фасиль Ахметович
Место рождения
Дата рождения23.05.1935
Дата смерти06.09.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
06.09.1998
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)