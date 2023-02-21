Аксинья (Оксинья) Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Игнатий Степанов
Отец ребёнка: Степан Исаков
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Арина Степанова
Отец ребёнка: Степан Исаков
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Арина Степанова
Отец ребёнка: Степан Исаков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Исаков
Смерть
Неизвестно