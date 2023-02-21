Аксинья (Оксинья) Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Оксинья) Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Игнатий Степанов

Отец ребёнка: Степан Исаков

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Арина Степанова

Отец ребёнка: Степан Исаков

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Арина Степанова

Отец ребёнка: Степан Исаков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Исаков

Смерть
Неизвестно
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