Лахтионов Мирослав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛахтионов Мирослав Викторович

Лахтионов Мирослав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2018

Отец: не указан

Мать: Лахтионова Марина Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close