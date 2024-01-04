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Архипов Дмитрий Ефимович

Место рождения

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Архипов Ефим Архипович

Мать: Архипова Лукерья Акимовна

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 1939 по 27.04.1940
Служба в Рабоче-крестьянской Красной Армии
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Архипова Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Архипова Лариса Николаевна

Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 1940
Терпеново, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Тракторист Машинно-тракторной станции Проживал в доме до 1918 года постройки со своими родителями, женой и дочкой. Главой хозяйства был Архипов Ефим Архипович
Военная служба
С 11.06.1941
Больше в похозяйственной книге села Терпеново никаким образом не отмечен
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Лариса Николаевна

Смерть
Неизвестно
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