Архипов Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Архипов Ефим Архипович
Военная служба
С 1939 по 27.04.1940
Служба в Рабоче-крестьянской Красной Армии
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Архипова Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Архипова Лариса Николаевна
Работа или профессия
До 1940
Тракторист Машинно-тракторной станции Проживал в доме до 1918 года постройки со своими родителями, женой и дочкой. Главой хозяйства был Архипов Ефим Архипович
Военная служба
С 11.06.1941
Больше в похозяйственной книге села Терпеново никаким образом не отмечен
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно