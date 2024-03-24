Телеш Василина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1937
Дочь: Клышпач Надежда Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрипиль Вера Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телеш Галина Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Флягина Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цалко Мария Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарчук Любовь Адамовна
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телеш Адам Петрович
Смерть
Неизвестно