Телеш Василина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телеш Василина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1937

Дочь: Клышпач Надежда Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипиль Вера Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телеш Григорий Адамович

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телеш Галина Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Флягина Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цалко Мария Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телеш Николай Адамович

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарчук Любовь Адамовна

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телеш Владимир Адамович

Отец ребёнка: Телеш Адам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телеш Адам Петрович

Смерть
Неизвестно
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