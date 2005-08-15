Петрова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2005

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005

Отец: Петров Андрей Владимирович

Мать: Петрова Екатерина

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