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Петрова Анастасия Андреевна
Петрова Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2005
Пол
Женский
Отец
Петров Андрей Владимирович
1979 г.р.
Мать
Петрова Екатерина
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005
Отец:
Петров Андрей Владимирович
Мать:
Петрова Екатерина
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