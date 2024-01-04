Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1849
Отец: Алексей Матвеевич
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
04.02.1870
Жена: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
08.08.1871
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
02.03.1876
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
25.10.1880
Сын: Терентий Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
24.11.1882
Сын: Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
16.03.1884
Сын: Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
09.10.1888
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Рождение ребёнка
03.09.1893
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Феврония Ларионовна
Смерть
Неизвестно