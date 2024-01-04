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Михаил Алексеевич

Место рождения

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1849

Отец: Алексей Матвеевич

Мать: Анна Алексеевна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
04.02.1870

Жена: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1871

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1876

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Терентий Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1882

Сын: Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1888

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Рождение ребёнка
03.09.1893

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Феврония Ларионовна

Емельяново, Островский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно
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