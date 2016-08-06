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Суперт Жорж

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

29.06.1933

Дата смерти

06.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1933

Отец: Суперт Евгений Густавич

Мать: Феодора Никитична

Рождение ребёнка
27.12.1958

Сын: Суперт Олег Жоржевич

Мать ребёнка: Юрченко Евгения Ивановна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Развод
1960

Жена: Юрченко Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1964

Дочь: Тарасенко Елена Жоржевна

Мать ребёнка: Суперт София Яношевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суперт София Яношевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Евгения Ивановна

Смерть
06.08.2016
г.Лас-Пальмос, Испания
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Лас-Пальмос, о.Гранд Канария
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