Суперт Жорж
Место рождения
Дата рождения29.06.1933
Дата смерти06.08.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1933
Отец: Суперт Евгений Густавич
Мать: Феодора Никитична
Рождение ребёнка
27.12.1958
Сын: Суперт Олег Жоржевич
Мать ребёнка: Юрченко Евгения Ивановна
Развод
1960
Жена: Юрченко Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1964
Дочь: Тарасенко Елена Жоржевна
Мать ребёнка: Суперт София Яношевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суперт София Яношевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Евгения Ивановна
Смерть
06.08.2016
г.Лас-Пальмос, Испания
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Лас-Пальмос, о.Гранд Канария