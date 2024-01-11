Саган (Гуревич) Рейза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саган (Гуревич) Рейза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Мать: Гуревич Цвирка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эся

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голда

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Борис

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саган Яков

Отец ребёнка: Саган Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецов Елена (Лия)

Отец ребёнка: Саган Самуил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саган Самуил

Смерть
1917
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