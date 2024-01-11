Саган (Гуревич) Рейза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович
Мать: Гуревич Цвирка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эся
Отец ребёнка: Саган Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голда
Отец ребёнка: Саган Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Борис
Отец ребёнка: Саган Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Саган Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саган Яков
Отец ребёнка: Саган Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецов Елена (Лия)
Отец ребёнка: Саган Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саган Самуил
Смерть
1917