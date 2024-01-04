Солодов Константин Миронович
Место рождения
Дата рождения?.08.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1943
Дочь: Арсентьева Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Тарасова Александра Ионовна
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край