Солодов Константин Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодов Константин Миронович

Место рождения

Унароково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.08.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Унароково, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.1943

Дочь: Арсентьева Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Тарасова Александра Ионовна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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