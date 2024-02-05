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Куртиева (Асанова) Эдие

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Место рождения

Крымская АССР, с.Таймаз(современное Кукурузное Нижнегорского р-на Р.Крым)

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Асан Эфенди

Мать: Хатидже

Крымская АССР, с.Таймаз(современное Кукурузное Нижнегорского р-на Р.Крым)
Рождение ребёнка
06.04.1924

Сын: Меннанов Кемал

Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан

Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
03.11.1932

Дочь: Какура Эмине

Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан

Крымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)
Смерть
12.02.1965
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Похороны
Неизвестно
Узбекская ССР, с.Пайтуг
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