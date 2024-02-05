Куртиева (Асанова) Эдие
Место рожденияКрымская АССР, с.Таймаз(современное Кукурузное Нижнегорского р-на Р.Крым)
Дата рождения1896
Дата смерти12.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Асан Эфенди
Мать: Хатидже
Крымская АССР, с.Таймаз(современное Кукурузное Нижнегорского р-на Р.Крым)
Рождение ребёнка
06.04.1924
Сын: Меннанов Кемал
Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан
Крымская АССР, с.Тюп-Акъчора(современное Мысовое Джанкойского района Республики Крым)
Рождение ребёнка
03.11.1932
Дочь: Какура Эмине
Отец ребёнка: Куртиев Абдульменнан
Крымская АССР, Колайский район, с.Татарский Барин (современное с.Озерки Джанкойского р-на)
Смерть
12.02.1965
Узбекская ССР, с. Пайтуг
Похороны
Неизвестно
Узбекская ССР, с.Пайтуг