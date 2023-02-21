Кириченко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Кириченко Алексей
Мать ребёнка: Кириченко Ольга
Рождение ребёнка
07.07.1979
Сын: Кириченко Иван
Мать ребёнка: Кириченко Ольга
Рождение ребёнка
14.05.1984
Дочь: Лобанова Татьяна
Мать ребёнка: Кириченко Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириченко Ольга