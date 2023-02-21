Кириченко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Кириченко Алексей

Мать ребёнка: Кириченко Ольга

Рождение ребёнка
07.07.1979

Сын: Кириченко Иван

Мать ребёнка: Кириченко Ольга

Рождение ребёнка
14.05.1984

Дочь: Лобанова Татьяна

Мать ребёнка: Кириченко Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Ольга

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