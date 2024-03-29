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Довгард Вульф Залманович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Довгард Залман

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: Бася Вульфовна

Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна

г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
20.06.1908

Сын: Довгард Матас Вульфович

Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна

г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
07.01.1916

Сын: Довгард Соломон Вульфович

Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна

г. Оренбург
Смерть
1941
г. Рига
Причина смерти: Холокост
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