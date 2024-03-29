Довгард Вульф Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Довгард Залман
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: Бася Вульфовна
Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна
г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
20.06.1908
Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна
г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Довгард Соломон Вульфович
Мать ребёнка: Довгард Мейда Тодресовна
г. Оренбург
Смерть
1941
г. Рига
Причина смерти: Холокост