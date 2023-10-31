Ярошенко (Лемешко) Ефросинья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лемешко Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1922
Сын: Ярошенко Алексей Максимович
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Николай Максимович
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Владимир Максимович
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошенко Василий Максимович
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельман Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич
Смерть
1979