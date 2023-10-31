Ярошенко (Лемешко) Ефросинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярошенко (Лемешко) Ефросинья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лемешко Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1922

Сын: Ярошенко Алексей Максимович

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Николай Максимович

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Иван Максимович

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Владимир Максимович

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошенко Василий Максимович

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельман Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Ярошенко Максим Аксентьевич

Смерть
1979
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