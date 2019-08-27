Нэля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
27.08.2019
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище