Нэля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нэля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.08.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
27.08.2019
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Долгопрудненское кладбище
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