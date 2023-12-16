(Казаринова) Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1896 ст.
Крещение
19.05.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Восприемники: Илья Николаевич Крохалев, Дарья Капитоновна Распанова?
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно