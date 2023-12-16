(Казаринова) Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казаринова) Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1896 ст.

Отец: Казаринов Иван Гаврилович

Мать: Казаринова Александра Ильинична

Крещение
19.05.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Восприемники: Илья Николаевич Крохалев, Дарья Капитоновна Распанова?
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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