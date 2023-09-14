Смуров Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмуров Василий Алексеев

Смуров Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Домнина Настасья Васильева

Мать ребёнка: Смурова Анастасия Яковлева

д. Ломовка
25 лет РС д.Ломовка 1795 OK-VK 264 45 лет РС 1816 д.Ломовка № 386 63 года РС 1834 д. Ломовка
Смерть
1798
д. Ломовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close