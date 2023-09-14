Смуров Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Домнина Настасья Васильева
Мать ребёнка: Смурова Анастасия Яковлева
д. Ломовка
25 лет РС д.Ломовка 1795 OK-VK 264 45 лет РС 1816 д.Ломовка № 386 63 года РС 1834 д. Ломовка
Смерть
1798
д. Ломовка