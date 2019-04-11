Красноперов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1941
Дата смерти11.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Красноперова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Дмитрий
Мать ребёнка: Красноперова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красноперова Валентина
Смерть
11.04.2019