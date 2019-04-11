Красноперов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1941

Дата смерти

11.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Красноперова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Дмитрий

Мать ребёнка: Красноперова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноперова Валентина

Смерть
11.04.2019
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