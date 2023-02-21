Долотова Инга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотова Инга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долотов Виктор

Мать: Часова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лера Валерьевна

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерий

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