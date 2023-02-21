Долотова Инга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долотов Виктор
Мать: Часова Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лера Валерьевна
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерий