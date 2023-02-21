Попова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Попов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Попов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Константин
Смерть
Неизвестно