Попова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Попов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Попов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Константин

Смерть
Неизвестно
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